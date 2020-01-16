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وسائل إعلام أجنبية تسلط الضوء على أكثر الفيديوهات إبهاراً في تبوك

وسائل إعلام أجنبية تسلط الضوء على أكثر الفيديوهات إبهاراً في تبوك
محمود البلوي(صدى):

تفاعلت وسائل الإعلام الأجنبية مع مقطع الفيديو البديع لمجموعة من الإبل في ثلوج تبوك ، والذي سلطت ” صدى ” الضوء عليه .
وقالت شبكة “ABC New” الأمريكية الشهيرة أن عاصفة الثلوج حولت أجزاء من صحراء السعودية إلى أرض عجائب شتوية ، متحدثة عن جمال الطبيعة في تبوك .

كما أبرزت الشبكة الأمريكية كيف استغل المتنزهون تلك الأجواء الساحرة وتوافدوا على مرتفعات تبوك رغم تساقط الثلوج بعد انتشار مقطع الفيديو بسرعة كبيرة على الإنترنت .
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