وسائل إعلام أجنبية تسلط الضوء على أكثر الفيديوهات إبهاراً في تبوك

محمود البلوي(صدى):

تفاعلت وسائل الإعلام الأجنبية مع مقطع الفيديو البديع لمجموعة من الإبل في ثلوج تبوك ، والذي سلطت ” صدى ” الضوء عليه .

وقالت شبكة “ABC New” الأمريكية الشهيرة أن عاصفة الثلوج حولت أجزاء من صحراء السعودية إلى أرض عجائب شتوية ، متحدثة عن جمال الطبيعة في تبوك .

كما أبرزت الشبكة الأمريكية كيف استغل المتنزهون تلك الأجواء الساحرة وتوافدوا على مرتفعات تبوك رغم تساقط الثلوج بعد انتشار مقطع الفيديو بسرعة كبيرة على الإنترنت .

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