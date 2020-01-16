د. التويجري يدشن أول قسم لتنويم الأطفال النفسيين في المملكة 

محمد السعران(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري أمس الخميس قسم جديد لتنويم الأطفال الذين يعانون من أمراض نفسية بمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض والذي يعد أول قسم تنويم للأطفال على مستوى المملكة في الطب النفسي، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد بن حمدان الجديع والمدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي وأمين عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب ومدير عام الجودة بوزارة الصحة الدكتورة هيفاء بنت سيف النعيمي، وعدد من المسئولين والمختصين.

كما قام بافتتاح ندوة الصيدلة النفسية الثانية عشر التي نظمها المجمع بمشاركة 300 متدرب، وقدمها نخبة من المختصين في الصيدلة والصحة النفسية، والفعاليات المصاحبة لها، وكذلك تدشين عدد من البرامج والخدمات التي يقدمها المجمع.

وشمل حفل الافتتاح تدشين أول دليل للأدوية النفسية على تطبيقات الهواتف الذكية والويب والذي يعد من المشاريع الحائزة على المركز الأول على مستوى مشاريع صحة الرياض، إضافة لتدشين عيادة الاستشارات الدوائية التي تتضمن متابعة تحاليل جميع مرضى الكلوزابين، وتفسير أسباب إعطاء العلاج وأهمية الالتزام بأخذه، وطلب التحاليل اللازمة لكل دواء حسب حالة المريض، وشرح طريقة عمل العلاج في تخفيف أو إزالة أعراض المرض، والتعامل مع الأعراض الجانبية التي يشعر بها المريض، وتثقيف المريض بالتحذيرات الواجب أخذها في الاعتبار أثناء فترة العلاج.

وأشاد الدكتور التويجري بالجهود التي يبذلها المجمع وأسهمت في تطوير خدمات الصحة في المنطقة، مشيرا إلى أن ما تم تدشينه من برامج وخدمات وخاصة قسم التنويم للأطفال الذين يعانون من الأمراض النفسية، أمر يبعث على الفخر والسرور، وأعتبره أحد قصص النجاح في المنظومة الصحية بالمنطقة، مقدما شكره للحماس الكبير من الفريق الطبي والجهود التي بذلوها وشكره للقائمين على ندوة الصيدلة النفسية.

ونوه وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد الجديع بما شاهده من خدمات تطويرية في المجمع، معربا عن سعادته بالزخم الكبير من النجاحات التي شاهدها في هذا الاحتفال، ومتمنيا التوفيق لكافة العاملين في المجمع.