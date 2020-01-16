وفاة الفنانة المصرية ماجدة عن عمر يناهز 89 عاما

القاهرة(صدى):

رحلت منذ قليل الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما.

واشتهرت ماجدة فى أدوار الفتاة الدلوعة أو المراهقة، خلال مشوارها ورصيدها الفنى الثرى كممثلة ومنتجة فى هذه الأدوار ، ومن أفلانها فيلم «بنات اليوم»، وفيلم النداهة، وهى المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد فى فيلم جميلة.

وقدمت للسينما المصرية عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة.