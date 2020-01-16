إصابة مواطن سعودي بطلقة في الرأس بالكويت
تعرض مواطن سعودي بالكويت لطلقة في الرأس من سلاح هوائي أسفرت عن إصابته فيما هرب الجاني ” كويتي الجنسية ” .
وأكدت مصادر أمنية أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم وتم إدخال المواطن المصاب غرفة العمليات لعلاج جرح في الرأس .
كما أكدت أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني كان برفقة صديقه الكويتي قبل أن يقع خلاف بينهما ، فقام الأخير بإحضار السلاح الهوائي وصوبه نحو رأسه .
وتم تسجيل قضية بالواقعة ، ويواصل رجال المباحث التحري عن الجاني .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91199 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يشفيه ..