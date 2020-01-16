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  • نشر : منذ 32 دقيقة
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  • حوادث

إصابة مواطن سعودي بطلقة في الرأس بالكويت

إصابة مواطن سعودي بطلقة في الرأس بالكويت
خالد الظفيري(صدى):

تعرض مواطن سعودي بالكويت لطلقة في الرأس من سلاح هوائي أسفرت عن إصابته فيما هرب الجاني ” كويتي الجنسية ” .

وأكدت مصادر أمنية أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم وتم إدخال المواطن المصاب غرفة العمليات لعلاج جرح في الرأس .

كما أكدت أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني كان برفقة صديقه الكويتي قبل أن يقع خلاف بينهما ، فقام الأخير بإحضار السلاح الهوائي وصوبه نحو رأسه .

وتم تسجيل قضية بالواقعة ، ويواصل رجال المباحث التحري عن الجاني .


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