إصابة مواطن سعودي بطلقة في الرأس بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

تعرض مواطن سعودي بالكويت لطلقة في الرأس من سلاح هوائي أسفرت عن إصابته فيما هرب الجاني ” كويتي الجنسية ” .

وأكدت مصادر أمنية أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم وتم إدخال المواطن المصاب غرفة العمليات لعلاج جرح في الرأس .

كما أكدت أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني كان برفقة صديقه الكويتي قبل أن يقع خلاف بينهما ، فقام الأخير بإحضار السلاح الهوائي وصوبه نحو رأسه .

وتم تسجيل قضية بالواقعة ، ويواصل رجال المباحث التحري عن الجاني .