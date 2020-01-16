شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص قاموا باقتحام المنازل وسرقة مقتنياتها
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات منها.
وقال : إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرط بمدينة الرياض، وجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91257 ] نشر منذ 24 ساعة
قصوا اياديهم ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53507 ] نشر منذ 6 ساعات
هناك في السجن
حيث يجدون الراحة
خدمات طبية واكل وشرب ونوم والمكيفات شغاله٢٤ساعة
وتكوة وسواليف وفصفص وشاهي
ولا فواتير كهرباء ومويه
ومخدوم
وزيارات
وعايش باالسجن تحس أنك وزير،،،
لماذا لايطبق عندنا قانون للأعمال لمثل هؤلاء