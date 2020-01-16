المملكة تتقدم 4 مراتب بمؤشرات أقوى جواز سفر في عام 2020

عادل الحربي(صدى):

تقدمت المملكة في مؤشر “هينلى لجواز السفر” ، 4 مراتب حيث جاء ترتيب جواز السفر السعودي في المرتبة 66 بعد أن كان في المرتبة 70 ، حيث يتيح دخول 77 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

ويقيس مؤشر هينل مدى قوة جواز السفر بناء على عدد الوجهات الأخرى التي يمكن للمواطنين الوصول إليها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر.

وحدد المؤشر حرية التنقل والدخول بعدم اشتراط الحصول على التأشيرة بشكل مسبق، أو الحصول عليها بشكل مباشر مكان الوصول، فيما أظهر أن جوازات سفر اليابان وسنغافورة وألمانيا وكوريا الجنوبية حلت في المراتب الأولى على التوالي عالميا.

وجاءت اليابان في المرتبة الأولى، والتي يتيح جواز سفرها دخول 191 من دون تأشيرة مسبقة، يليه جواز سفر سنغافورة والذي يتيح دخول 190 دولة، وألمانيا وكوريا الجنوبية حيث يتيح جواز سفر كل منهما دخول 189 دولة، وحل جواز السفر الأمريكي في المرتبة الثامنة ويتيح لحامله دخول 184 دولة من دون تأشيرة.