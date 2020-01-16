حساب الموطن يوضح مدى إمكانية التسجيل بفاتورة الكهرباء

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء لا تعتبر من المستندات المطلوبة للتسجيل كمستفيد مستقل .

وقال حساب المواطن أنه ينبغي توفر تلك المستندات في حال كان العمر من 18 إلى 24 عام لإثبات الإستقلالية :

1- صك ملكية .

2- أو عقد الإيجار الموحد .

3- أو الإلتحاق بكليات عسكرية او حربية او معهد الإدارة .

جاءذلك رداً على مواطن تساءل حول إمكانية التسجيل في البرنامج عن طريق فاتورة الكهرباء ، إذ أكد حساب المواطن أنه في حال عدم توفر المستندات المطلوبة يُضاف المستفيد كتابع .