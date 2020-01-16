حساب الموطن يوضح مدى إمكانية التسجيل بفاتورة الكهرباء
أكد برنامج حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء لا تعتبر من المستندات المطلوبة للتسجيل كمستفيد مستقل .
وقال حساب المواطن أنه ينبغي توفر تلك المستندات في حال كان العمر من 18 إلى 24 عام لإثبات الإستقلالية :
1- صك ملكية .
2- أو عقد الإيجار الموحد .
3- أو الإلتحاق بكليات عسكرية او حربية او معهد الإدارة .
جاءذلك رداً على مواطن تساءل حول إمكانية التسجيل في البرنامج عن طريق فاتورة الكهرباء ، إذ أكد حساب المواطن أنه في حال عدم توفر المستندات المطلوبة يُضاف المستفيد كتابع .
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