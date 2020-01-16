بالخطوات . طريقة إلغاء الإشتراك في خدمة فاتورة الكهرباء الثابتة

حمود العنزي(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء الخطوات اللازمة لإلغاء الإشتراك في خدمة الفاتورة الثابته .

وأكدت أنه يمكن إلغائها إلكترونياً بعد تعريف الحساب في خدمة حسابي عبر الرابط التالي : هنا

ومن ثم يجب اتباع الخطوات التالية :

1- الضغط على أيقونة “تعريف الحسابات ” .

2- تحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب ” مالك أم مستأجر ” .

3- إلغاء الإشتراك .

الجدير بالذكر أن خدمة حسابي تتيح نقل الحساب للمستفيد الفعلي والتواصل مباشرةً معه في إطار الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين .