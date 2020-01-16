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بالخطوات . طريقة إلغاء الإشتراك في خدمة فاتورة الكهرباء الثابتة

بالخطوات . طريقة إلغاء الإشتراك في خدمة فاتورة الكهرباء الثابتة
حمود العنزي(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء الخطوات اللازمة لإلغاء الإشتراك في خدمة الفاتورة الثابته .

وأكدت أنه يمكن إلغائها إلكترونياً بعد تعريف الحساب في خدمة حسابي عبر الرابط التالي :  هنا

ومن ثم يجب اتباع الخطوات التالية :
1- الضغط على أيقونة “تعريف الحسابات ” .
2- تحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب ” مالك أم مستأجر ” .
3- إلغاء الإشتراك .
الجدير بالذكر أن خدمة حسابي تتيح نقل الحساب للمستفيد الفعلي والتواصل مباشرةً معه في إطار الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين .


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