«المسند» يزف بشرى للمتنزهين في نهاية الأسبوع

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عن تحسن كبير في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع .

وأرجع “المسند ” ذلك إلى رياح جنوبية دافئة نسبياً ما يقلل من الصقيع ، إلا أنه قد تثير الغبار ، تفاعلاً مع اقتراب منخفض جوي متوسطي قادم من شرق البحر المتوسط .

وفي نفس الوقت حذر المسند من احتمالية هطول أمطار غرب منطقتي تبوك والمدينة المنورة .