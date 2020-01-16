«المسند» يزف بشرى للمتنزهين في نهاية الأسبوع
كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عن تحسن كبير في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع .
وأرجع “المسند ” ذلك إلى رياح جنوبية دافئة نسبياً ما يقلل من الصقيع ، إلا أنه قد تثير الغبار ، تفاعلاً مع اقتراب منخفض جوي متوسطي قادم من شرق البحر المتوسط .
وفي نفس الوقت حذر المسند من احتمالية هطول أمطار غرب منطقتي تبوك والمدينة المنورة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91203 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ان شاء الله ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1709 ] نشر منذ 1 ساعة
وش يعني بيجيب من بشاير يعني. راتبين من الحكومة مثلا..
ماهوب جايب الا رعب اما غبار. او برد. او رياح. او عواصف رعدية 🙄