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«المسند» يزف بشرى للمتنزهين في نهاية الأسبوع

«المسند» يزف بشرى للمتنزهين في نهاية الأسبوع
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عن تحسن كبير في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع .

وأرجع “المسند ” ذلك إلى رياح جنوبية دافئة نسبياً ما يقلل من الصقيع ، إلا أنه قد تثير الغبار ، تفاعلاً مع اقتراب منخفض جوي متوسطي قادم من شرق البحر المتوسط .

وفي نفس الوقت حذر المسند من احتمالية هطول أمطار غرب منطقتي تبوك والمدينة المنورة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1709 ] نشر منذ 1 ساعة

وش يعني بيجيب من بشاير يعني. راتبين من الحكومة مثلا..
ماهوب جايب الا رعب اما غبار. او برد. او رياح. او عواصف رعدية 🙄

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