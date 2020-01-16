اختتام فعاليات مهن المستقبل بنادي «وسم» في الجبيل الصناعية

محمد بن طحيطح(صدى):

اختتمت أمس فعاليات مهرجان “مهن المستقبل”، والذي نظمه نادي الحي بمتوسطة أسماء بنت النعمان “وسم”، بمشاركة 300 من الأطفال، والأمهات، وكبار السن من السيدات، وذلك بمقر النادي في حي المطرفية بمدينة الجبيل الصناعية.

وشهد المهرجان مشاركة 15 ركناً، شملت أركان مهن 2030، رائدات الأعمال، إضافة لفعاليات مصاحبة، منها شتاء وسم، وسينما وسم، وأركان الأسر المنتجة، والألعاب الشعبية، وركن الحناء والرسم على الوجه، ومسابقة أفضل زي شعبي، والرسم المباشر في مقهى وسم، ومسابقة متنوعة استمرت خلال الأسبوعين الجاريين، وسط حضور وتفاعل كبير للأطفال.

وأوضحت قائدة النادي أميرة العمري، أن المهرجان استطاع أن يوجد متنفساً ترفيهياً لمختلف فئات المجتمع، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لهذا العام، حيث شهد مشاركة نوعية من الصغار والكبار، ورائدات الاعمال، ضمن برامج وأنشطة متنوعة، كانت وفق التطلعات والأهداف، التي سعى النادي إلى تفعيلها في إطار توعوي وتربوي، يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.

ويقدم نادي الحي بالطرفية، مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة، لمرتاديه، وبرزت مشاركاته من خلال الإقبال الكبير عليها، وهو أحدث أندية الحي في الجبيل الصناعية، وأكثرها تفاعلاً في إيجاد مناخ ترفيهي هادف.

