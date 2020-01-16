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بالفيديو.. مواطن من رفحاء يسافر للبنان للمشاركة في برنامج إخباري ويشعل الأجواء

بالفيديو.. مواطن من رفحاء يسافر للبنان للمشاركة في برنامج إخباري ويشعل الأجواء
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاركة مواطن من رفحاء في أحد البرامج التليفزيونية على قناة mtv اللبنانية .

وأظهر الفيديو المواطن الذي سافر من المملكة إلى لبنان مصراً على حضور البرنامج لتوجيه كلمته للشعب اللبناني .

وخلال الفيديو ، قال المواطن : عادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج تستعين باللبنانيين ، إذا شركة نجيب لبناني ، إذا مشروع مبتدئ نجيب لبناني لكن ما بعرف ليش اللبنانيين ما يقدرون يحلون مشاكل بلدهم.

وأعرب عن إعجابه بقدرات اللبنانيين الإدارية ، مؤكداً أن الشعب اللبناني قادر على أي أزمة سياسية أو إقتصادية .
وتفاعل الحضور مع المواطن وسط تصفيق كبير وترحيب بمشاركته التي تكشف عن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين .

 


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