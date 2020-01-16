كلية الملك خالد العسكرية تعلن أسماء المرشحين مبدئيا على وظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصية على عدد من الوظائف التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وتم ترشيح عدد من المرشحين مبدئياً للوظائف المعلن عنها بتاريخ 1441/5/3هـ الى تاريخ 1441/5/7هـ في موقع وزارة الحرس الوطني بتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) .

ومن المقرر إجراءها بكلية الملك خالد العسكرية إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1441/5/25هـ من الساعة الثامنة صباحاً .

على ان تتوفر الطلبات الأتية : إحضار أصل الهوية الوكنية مع نسخة منها والسيرة الذاتية ، أصل وثيقة التخرج ، الالتزام بموعد المقابلات ، إحصار السجل الأكاديمي وأصل شهادات الخبرة مع نسخ منها.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي: