الكشف عن طرق أردوغان الخبيثة لإغراء المسلحين للقتال في ليبيا

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن خطة أردوغان الخبيثة لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميلشيات الداعمة لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي من أجل مصالح الغاز .

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن أردوغان أرسل 2000 مقاتل سوري إلى ليبيا مقابل الحصول على الأموال والجنسية التركية .

كما كشفت عن دعم حكومة السراج للمسلحين السوريين من جانب آخر إذ تدفع رواتب بقيمة 2000 دولار لكل مقاتل .

وأكدت “الجارديان” أن تركيا تستخدم نفس المسلحين الذين اعتمدت عليهم في غزو سوريا بإعتبارهم “وكلاء حرب ” ، لتحقيق الإنتصارات الوهمية بلا خسائر تحسب على الجيش التركي .

وكان البرلمان التركي قد صوت على تفويض اردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لإستغلال الصراع الدائر بين حكومة السراج والجيش الليبي الذي يسعى لتخليص ليبيا من الميلشيات الإرهابية وإستعادة كيان الدولة .