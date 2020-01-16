الأهلي ينتظر القرار الطبي لمشاركة معتز أمام الوحدة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن الجهاز الطبي لفريق الأهلي أعطى الضوء الأخضر لمعتز هوساوي مدافع الفريق ، للمشاركة في تدريبات فريقه.

وكان اجتمع السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مع الجهاز الطبي أمس، لمعرفة امكاينة مشاركة معتز هوساوي مدافع الفريق في التدريبات اليومية بعد تعافيه من الإصابة التي منعته من اللعب في الفترة الماضية.

وقالت المصادر: أنه لم تتأكد بعد مشاركته المدافع الدولي السابق أمام الوحدة في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع بعد غدٍ ، حيث يواصل معتز برنامجه التأهيلي واللياقي برفقة مدرب اللياقة، طوال الأيام الماضية في النادي.

ويعاني الأهلي من نقص كبير، حيث يغيب عبد الباسط هندي وعبد الله حسون، إضافة إلى الحارس محمد الربيعي ويوسف الحربي وعبد الرحمن غريب بسبب مشاركتهم الدولية مع المنتخب السعودي تحت 23 عاماً.