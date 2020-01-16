بالصور.. بنتلي تكشف عن إصدار مولسان 6.75 الفاخرة

لندن(صدى):

تحتفل بنتلي بنهاية عهد محركها الشهير ذو سعة 6.75 لتر V8 الأطول عمراً في تاريخ الشركة، وذلك بإطلاق إصدار محدود من السيدان الفاخرة مولسان أطلقت عليه اسم 6.75 Edition بواسطة Mulliner.

الجدير بالذكر أنه سيتم إنتاج 30 نسخة فقط من الإصدار الذي يتميز بلمسات سوداء لامعة في الخارج، وشبك Mulliner Serenity، وشعار Flying B، وانابيب عوادم داكنة، وجنوط قياس 21 بوصة، ولوحة أرقام محرك موقعة من الرئيس التنفيذي أدريان هولمارك.

وبالدخول إلى المقصورة، سيمكنكم الاختيار بين أربعة ألوان تحمل اسم Imperial Blue وBeluga وFireglow وNewmarket Tan، مع لمسات فضية منتشرة، وأنابيب المقاعد تأتي باللون الرمادي، ومصابيح أبواب تضيء بعبارة “Edition 6.75” ترحيبية.

في النهاية، بعد إنهاء إنتاج مولسان، ستصبح فلاينج سبير هي السيارة الرائدة الجديدة للشركة، وستحصل على محرك هجين بحلول عام 2023 مثل جميع موديلات بنتلي الأخرى.