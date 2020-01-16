الحالات التي يكون فيها المكتب الهندسي مسؤول عن عيوب البناء

نايف السالم(صدى):

تعد عيوب البناء مشكلة آخذة في الإنتشار يبحث فيها صاحب المشروع عن الطرف المسؤول عنها لمسائلته وفقاً للقواعد النظامية .

ورغم توجيه أصابع الإتهام في الغالب إلى المكتب الهندسي للمشروع ، إلا أنه لا يخضع للمسائلة إلا في حالات معينة .

واستقر القضاء في المملكة أن المهندس يكون مسؤول عن عيوب البناء في حالتين :

1- أن يرجع العيب إلى التصميم الذي وضعه .

2- أن يعهد صاحب العمل إلى المهندس الإشراف على التنفيذ، فهنا يكون المهندس متضامناً مع المقاول.