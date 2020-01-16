  • الخميس 16

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الحالات التي يكون فيها المكتب الهندسي مسؤول عن عيوب البناء

الحالات التي يكون فيها المكتب الهندسي مسؤول عن عيوب البناء

الحالات التي يكون فيها المكتب الهندسي مسؤول عن عيوب البناء
نايف السالم(صدى):

تعد عيوب البناء مشكلة آخذة في الإنتشار يبحث فيها صاحب المشروع عن الطرف المسؤول عنها لمسائلته وفقاً للقواعد النظامية .

ورغم توجيه أصابع الإتهام في الغالب إلى المكتب الهندسي للمشروع ، إلا أنه لا يخضع للمسائلة إلا في حالات معينة .

واستقر القضاء في المملكة أن المهندس يكون مسؤول عن عيوب البناء في حالتين :

1- أن يرجع العيب إلى التصميم الذي وضعه .
2- أن يعهد صاحب العمل إلى المهندس الإشراف على التنفيذ، فهنا يكون المهندس متضامناً مع المقاول.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *