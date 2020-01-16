الأمن العراقي يلقي القبض على مفتي داعش في الموصل

وكالات(صدى):

أعلنت قوات الأمن العراقية ، اليوم الخميس ، عن القبض على مسؤول فيما يعرف بمفتي داعش المعروف (شفاء النعمة) والمكنى (ابو عبد الباري).

واضافت، أن “الإرهابي كان يعمل امام وخطيب في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الامنية والتي كان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

و “المدعو (ابو عبد الباري) يعتبر من القياديين في الصف الاول لعصابات داعش وهو المسؤول عن اصدار الفتاوي الخاصة باعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش”.