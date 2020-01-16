الأمن العراقي يلقي القبض على مفتي داعش في الموصل
أعلنت قوات الأمن العراقية ، اليوم الخميس ، عن القبض على مسؤول فيما يعرف بمفتي داعش المعروف (شفاء النعمة) والمكنى (ابو عبد الباري).
واضافت، أن “الإرهابي كان يعمل امام وخطيب في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الامنية والتي كان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.
و “المدعو (ابو عبد الباري) يعتبر من القياديين في الصف الاول لعصابات داعش وهو المسؤول عن اصدار الفتاوي الخاصة باعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش”.
حمدان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة
شي طيب القبض على هذا الارهابي لكن الاهم معرفة من يقف وراه ويدعمه اتمنى يكون التحقيق قاسي حتى يعترف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91194 ] نشر منذ 33 دقيقة
قطعوه ..
كان زمان[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 25 دقيقة
ما أكثرهم …