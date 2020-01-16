صحة عسير تعلن بدء الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

أكملت صحة عسير استعداداتها في تنفيذ الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال المزمع تنفيذها يوم الاحد المقبل في إطار جهود الوزارة الوقائية المستمرة في خلو المملكة من مرض شلل الأطفال.

وذلك عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية بمراكز ومحافظات المنطقة وتستمر الحملة خمسة أيام وتستهدف الأطفال البالغين من العمر خمس سنوات فأقل . وذلك بعد نجاح الحملة الأولى من تطعيم 110495 طفلاً وطفلة .

وتهيب صحة المنطقة جميع أولياء الأمور بالمبادرة في تطعيم أطفالهم لوقايتهم من مرض شلل الأطفال مستقبلا.