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5 مزايا تحصل عليها المشتركة بالتأمينات حال عدم تصفية مستحقاتها

5 مزايا تحصل عليها المشتركة بالتأمينات حال عدم تصفية مستحقاتها
نايف السالم(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن تصفية المشتركة لمستحقاتها قبل استحقاق المعاش يحرمها من منافع عديدة في نظام التأمينات .

وأشارت التأمينات في بيان توعوي اليوم الخميس ، أنه في حال عدم تصفية المستحقات ، ستحصل المشتركة على تلك المزايا بمجرد استحقاق المعاش وهي :

1-معاش تقاعدي عند بلوغ الستين .
2-الحصول على معاش التقاعد المبكر .
3-صرف المعاش عند حدوث عجز غير مهني .
4-صرف معاش لأفراد العائلة حال الوفاة .
5-ضم مدد التأمين في حال الإنتقال إلى عمل حكومي .


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