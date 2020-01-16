5 مزايا تحصل عليها المشتركة بالتأمينات حال عدم تصفية مستحقاتها

نايف السالم(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن تصفية المشتركة لمستحقاتها قبل استحقاق المعاش يحرمها من منافع عديدة في نظام التأمينات .

وأشارت التأمينات في بيان توعوي اليوم الخميس ، أنه في حال عدم تصفية المستحقات ، ستحصل المشتركة على تلك المزايا بمجرد استحقاق المعاش وهي :

1-معاش تقاعدي عند بلوغ الستين .

2-الحصول على معاش التقاعد المبكر .

3-صرف المعاش عند حدوث عجز غير مهني .

4-صرف معاش لأفراد العائلة حال الوفاة .

5-ضم مدد التأمين في حال الإنتقال إلى عمل حكومي .