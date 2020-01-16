  • الخميس 16

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. احتجاز مرتادي لعبة بمهرجان جازان والدفاع المدني يتدخل

بالفيديو.. احتجاز مرتادي لعبة بمهرجان جازان والدفاع المدني يتدخل

بالفيديو.. احتجاز مرتادي لعبة بمهرجان جازان والدفاع المدني يتدخل
تركي السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان امس الأربعاء من إنقاذ مرتادي أحد الألعاب بمهرجان جازان الشتوي ، بعد تصاعد الأدخنة وتوقف اللعبة .

وأظهر مقطع فيديو حريق بسيط بسبب تآكل أحد إطارات العربة التابعة للعبة ، وتم إيقافها على الفور حتى وصلت فرق الدفاع المدني وتم إخراج المحتجزين دون إصابات –ولله الحمد – .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد ” محمد الغامدي ” أنه تم اغلاق الموقع لحين إصلاح العطل وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعد تشغيل اللعبة مجدداً حتى تتم الصيانة والفحص .

كما أكد على تنفيذ دوريات مستمرة على جميع المواقع للتأكد من سلامة الألعاب حفاظاً على الأرواح .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *