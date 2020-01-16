بالفيديو.. احتجاز مرتادي لعبة بمهرجان جازان والدفاع المدني يتدخل

تركي السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان امس الأربعاء من إنقاذ مرتادي أحد الألعاب بمهرجان جازان الشتوي ، بعد تصاعد الأدخنة وتوقف اللعبة .

وأظهر مقطع فيديو حريق بسيط بسبب تآكل أحد إطارات العربة التابعة للعبة ، وتم إيقافها على الفور حتى وصلت فرق الدفاع المدني وتم إخراج المحتجزين دون إصابات –ولله الحمد – .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد ” محمد الغامدي ” أنه تم اغلاق الموقع لحين إصلاح العطل وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعد تشغيل اللعبة مجدداً حتى تتم الصيانة والفحص .

كما أكد على تنفيذ دوريات مستمرة على جميع المواقع للتأكد من سلامة الألعاب حفاظاً على الأرواح .