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«الداخلية» تتوعد الممتنعين عن ترخيص الأسلحة بالسجن والغرامة

«الداخلية» تتوعد الممتنعين عن ترخيص الأسلحة بالسجن والغرامة
حمود العنزي(صدى):

وجهت وزارة الداخلية تنبيه هام للمواطنين بالإستفادة من المهلة التي منحتها الوزارة لترخيص الأسلحة والذخائر والتي ستنتهي بتاريخ 17 / 10 / 1441 هـ .

وأكدت الوزارة أن الممتنعين عن تصحيح أوضاعهم وترخيص الأسلحة والزخائر الغير نظامية سيتعرضون للعقوبات التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص .

وكانت الوزارة قد منحت مهلة للأفرد اعتباراً من شوال عام 1440 هـ بتصيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وتشمل الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية .


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