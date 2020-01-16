«الداخلية» تتوعد الممتنعين عن ترخيص الأسلحة بالسجن والغرامة

حمود العنزي(صدى):

وجهت وزارة الداخلية تنبيه هام للمواطنين بالإستفادة من المهلة التي منحتها الوزارة لترخيص الأسلحة والذخائر والتي ستنتهي بتاريخ 17 / 10 / 1441 هـ .

وأكدت الوزارة أن الممتنعين عن تصحيح أوضاعهم وترخيص الأسلحة والزخائر الغير نظامية سيتعرضون للعقوبات التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص .

وكانت الوزارة قد منحت مهلة للأفرد اعتباراً من شوال عام 1440 هـ بتصيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وتشمل الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية .