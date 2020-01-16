ملاك مخطط بالخبر يستغيثون: 20 عاماً لا تكفي للتطوير يـ «أمانة الشرقية»

صالح بن دايل(صدى):

لم تكن 20 عاماً كافية لتطوير مخطط ( ش خ ٦٠٥ ) في مدينة الخبر، فلا يزال المخطط يعاني النسيان والتجاهل والتهميش من قبل أمانة المنطقة الشرقية رغم تطوير المناطق المحيطة والملاصقة له.

جاء ذلك في شكوى تلقتها “صدى” قال فيها ملاك المخطط، أن مخطط ( ش خ ٦٠٥ ) يلاصقه ويلتحم فيه قصور خاصة ومنتجعات سياحية مخدومة بالكامل، ويشاهدون يوميا عجلة التنمية والبناء والتطوير في المنتجعات والقصور الملاصقة لمخططهم، بينما تتجاهل الأمانة مخططهم ما يقرب من 20 عام.

وتفاعلاً مع شكوى الملاك عبر منصات مواقع التواصل المختلفة، وجه رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن ناصر آل دايل تساؤلا ً لأمانة الشرقية عن مدى صحة ما ذكره الملاك عن المخطط وتجاهل تطويره، لتلتزم الأمانة الصمت وترفض الرد.

ونشر ملاك المخطط صورا تظهر افتقار المخطط للسفلتة والرصف والإنارة والتشجير، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتساءل السكان عن الأسباب التي أدت إلى تعطل عجلة التنمية في المخطط، مشيرين إلى أنهم أصيبوا بخيبة أمل وهم يرون مخططهم يسقط ضحية للتجاهل، بعد أن علقوا عليه آمالا عريضة في أن يصبح حيا نموذجيا.

وبعد ضياع السبل، يناشد الملاك في شكواهم عراب رؤية ٢٠٣٠ السعودية العظمى – حفظه الله – سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإنهاء معاناتهم، وتوجيه أوامره الكريمة لأمانة الشرقية بتطوير الحي والسماح بترخيص البناء، ومحاسبة جميع الأطراف المشتركة في تهميش وتجاهل مخططهم لعقدين من الزمن.