روحاني: ليس أمامنا اليوم أي قيود على مشروعنا النووي

وكالات(صدى):

أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ اليوم الخميس ، أن إيران لم تخرج من الإتفاق النووي ،وأكد أن هناك علاقة بين الاقتصاد وسائر المجالات ونسعى لاستقرار الوضع في طهران.

فيما صرح لو انسحبنا من الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب لأحيل الملف إلى مجلس الأمن، بحسب العربية.

وفي كلمة ألقاها، أشار روحاني إلى أن “الجميع ادرك خطأ مواقف ​اميركا​ تجاه ايران”. إيران تخصّب اليورانيوم بمعدل يفوق المعدل الذي سبق ​الاتفاق النووي​ ولم نخرج من الاتفاق وإلا كنا سنذهب للمستنقع بأيدينا”، مؤكدا أنه “ليس أمام إيران أي قيود في مشروعها النووي”.