الدوسري يناوش جماهير النصر بـ«كليجة» الهلال

نواف السالم(صدى):

يواصل الناقد والإعلامي الرياضي دباس الدوسري مناوشة النصر وجماهيره في لقبه العالمي، وذلك بإشارته إلى عدم وجود دليل يثبت عالمية النصر حتى الآن.

ونشر الدوسري عبر حسابه في “تويتر” صورة “كليجه” كتب عليها أسم “الهلال”معلقاً عليها بقوله: “أتوقع ذوليك يسوون كليجه باسم ناديهم يحسبونها إثبات المشاركة العالمية”

وأثارت تغريدة دباس الدوسري غضب الجماهير النصراوية التي قامت بالرد عليه بصور وعبارات غير لائقة.