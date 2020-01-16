«الجوازات» توضح آلية تحصيل المقابل المالي للمرافقين والتابعين

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس عن آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص .

وأكدت الوزارة في بيان توعوي لها ، أن تحصيل المقابل المالي يكون مقدم وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد ” هوية مقيم ” أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة و عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي ، وذلك على النحو التالي :

1- 100 ريال شهرياً ، ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2017 .

2- 200 ريال شهرياً ، ابتداءً من اليوم الأول بيوليو 2018 .

3- 300ريال شهرياً ، بدءً من اليوم الأول بيوليو 2019 .

4- 400 ريال شهرياً ، بدءً من اليوم الأول بيوليو 2020 .

الجدير بالذكر أن التابعون هم الزوجة والأبناء الذكور الأقل من 18 عام ، والبنات ، أما المرافقين فهم الأبناء الذكور الأكبر من 18 عام ، والزوجة الثانية / الثالثة / الرابعة ، والأب والأم لكلا الزوجين والعمالة المنزلية وكل وافد مسجل على كفالة العامل الوافد المشمول بقرار مجلس الوزارء في يوليو 2017 .