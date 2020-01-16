العزاء بالكنيسة ووالدي الضحية يسافران للحج !

القاهرة(صدى):

أثار البيان الصادر عن وزارة الصحة المصرية بعد حادث مروري مروع أسفر عن وفاة وإصابة 70 طبيب وطبيبة ، سخرية عارمة من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

فبينما كانت من بين المتوفيات طبيبة مسيحية تدعى “سماح صليب” أعلنت الوزارة أنها ستضم والديها لبعثة الحج هذا العام تخفيفاً عن حزنهما ، بينما يُقام عزاء الضحية اليوم في كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليوك .

وما زاد من السخرية هو قرار التحقيق مع الطبيبة الناجية الوحيدة من الحادث بسبب تخلفها عن حضور التدريب في القاهرة ، ما زاد من غضب الرأي العام ونشطاء التواصل الإجتماعي ..

وكانت مصر قد شهدت أمس الأربعاء الحادث المروع أثناء عودة الأطباء والطبيبات من القاهرة إلى المنيا وسط انتقاد لعدم توفير وسائل المواصلات الآمنة .