مواطن يقع في ورطة بسبب تأخره في التبليغ عن هروب خادمته

علي القحطاني(صدى):

دعت جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المنزلية فور هروبها، محذرة من التداعيات التي قد تنتج عن الهروب حال ارتكب العامل أي جريمة.

وقالت الجمعية إن مواطن كان لديه عاملة منزلية وهربت من منزله، وانشغل عن تبليغ الجهات المختصة، وفي اليوم التالي قامت بعملية سرقة، وتم القبض عليها من قبل الجهات المعنية.

وأضافت أن نتيجة ذلك، وقع المواطن وقع في ورطة، لكونه كفيلها فيتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على أفعالها؛ وذلك نتيجة عدم التبليغ.

وأهابت الجمعية بالجميع لتلافي حدوث ذلك، عدم التأخر في التبليغ عن هروب العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن تقديم البلاغ إلكترونيًّا من خلال منصة أبشر.