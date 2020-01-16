استقالة جماعية لفريق الدفاع عن كارلوس غصن

وكالات(صدى):

انسحب المحامي الياباني الذي يقود فريق الدفاع عن كارلوس غصن، اليوم الخميس، من القضية بعد فرار رجل الأعمال من اليابان إلى لبنان.

وأصدر مكتب المحامي جونيشيرو هيروناكا، بيانا مقتضبا ذكر فيه أنه “أودع لدى محكمة طوكيو رسائل استقالة جميع المحامين الذين هم على صلة بالقضايا المتعلقة بالسيد كارلوس غصن”.

وهيروناكا (74 عاما) معروف بتولي قضايا صعبة وكبيرة وبقدرته على إقناع القضاة ببراءة موكليه في بلاد تكسب فيها النيابة العامة جميع القضايا تقريبا.

وأعرب هيروناكا عن “ذهوله” لدى فرار موكله والذي علم به من خلال وسائل الإعلام صباح اليوم الذي فر فيه.

وأعلن محام آخر في فريق غصن القانوني هو تاكاشي تاكانو، انسحابه أيضا من القضايا، وفق ما أعلن مصدر قريب من مكتبه لوكالة فرانس برس.

أما هيروشي كاواتسو، المحامي الثالث في الفريق القانوني الذي جمعه الرئيس السابق لمجموعة نيسان، فلم يعلق علنا على خططه.

وتأتي الاستقالات بعد هرب غصن من اليابان الشهر الماضي إلى لبنان في عملية أحرجت المسؤولين الأمنيين اليابانيين ومحامي الدفاع عنه.