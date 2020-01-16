قاضي يروي أغرب قضية بين شقيقين انتهت من أول جلسة

فهد القزيز(صدى):

روى قاضي قضية تجلت فيها معاني الأخوة ونبذ الخلافات حتى أنه نفسه اندهش من ردود أفعال المدعي والمدعي عليه وأغلق القضية من أول جلسة .

وكشف التفاصيل موضحاً أن رجل لجأ إلى شكوى أخيه الأكبر في المحكمة ، إذ يمتلك أخيه التاجر عدة شركات بينها شركة نقليات ويخصص له مبلغ شهري حوالي 20 ألف ريال .

وبينما أوقع بينهما الوشاه ، طالب الرجل بزيادة المبلغ العائد عليه من شركة النقليات ، و حضر أخيه “المدعى عليه ” الجلسة إلا أن الجميع فوجئوا برد فعله .

فقد قرر أخية الأكبر التنازل عن الشركة له ، مطالباً القاضي بنقلها إليه ليسارع المدعي بتقبيله وصلحه ، في موقف إنساني كشف كيف ينبذ الإخوان أي خلافات مالية ويؤثرون على أنفسهم في سبيل صلة الرحم ودوام الخير بينهم .