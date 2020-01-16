قاضي يروي أغرب قضية بين شقيقين انتهت من أول جلسة
روى قاضي قضية تجلت فيها معاني الأخوة ونبذ الخلافات حتى أنه نفسه اندهش من ردود أفعال المدعي والمدعي عليه وأغلق القضية من أول جلسة .
وكشف التفاصيل موضحاً أن رجل لجأ إلى شكوى أخيه الأكبر في المحكمة ، إذ يمتلك أخيه التاجر عدة شركات بينها شركة نقليات ويخصص له مبلغ شهري حوالي 20 ألف ريال .
وبينما أوقع بينهما الوشاه ، طالب الرجل بزيادة المبلغ العائد عليه من شركة النقليات ، و حضر أخيه “المدعى عليه ” الجلسة إلا أن الجميع فوجئوا برد فعله .
فقد قرر أخية الأكبر التنازل عن الشركة له ، مطالباً القاضي بنقلها إليه ليسارع المدعي بتقبيله وصلحه ، في موقف إنساني كشف كيف ينبذ الإخوان أي خلافات مالية ويؤثرون على أنفسهم في سبيل صلة الرحم ودوام الخير بينهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91178 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذا الحق والوواجب ..
.. يجب على الإخوة نبذ كل خلاف بينهم ولا يسمحوا بأن يتدخل الخبثاء بينهم ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32559 ] نشر منذ 21 دقيقة
ونعم الاخوه اللي مثل هؤلاء الكرام