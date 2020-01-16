مدير صحة الطائف السابق مستشارا للوزير

حسين العلي(صدى):

كلف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المدير السابق لصحة الطائف صالح بن سعد المونس مستشاراً بمكتبه ويأتي هذا القرار بعد ان تقدم المونس بطلب إعفاءه من ادارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف قبل عدة أشهر وتضمنت موافقة الوزير في حينه التمديد لشهرين قادمه تبعها تكليف سعيد بن جابر القحطاني مدير صحة بيشه بديلاً للمونس في ادارة صحة الطائف الى حين صدور قرار الوزير اليوم والمتضمن تكليف مدير صحة الطائف السابق مستشارا بمكتبه في محافظة جده

تجدر الاشارة ان صالح المونس قد تدرج خلال السنوات الماضية في عدد من المواقع كان اخرها مديرا لصحة نجران ثم مديرا للصحة الطائف مطلع عام 2016 وحتى نهاية 2019 شهدت خلال الخدمات الصحية بالطائف نقلات نوعية متتالية كان ابرزها :

افتتاح مستشفيات طرفية جديدة هي مستشفى المحاني العام ، ومستشفى ام الدوم العام ، وتشغيل برج النساء والولادة بسعة 300 سرير .

كذلك ولأول مره في مرافق الصحة بالطائف اطلق عددا من الوحدات التخصصية التي كانت تفتقدها المنطقة كان ابرزها وحدة القسطرة القلبية ووحدة علاج السمنة ووحدة علاج الاورام ووحدات الطب النووي التشخيصية في المستشفى التخصصي والمجمع الطبي والمخصصة لتشخيص العديد من الامراض والاورام الدقيقة

كما شهدت فترته مديرا للصحة في الطائف زيادة ملحوظة في السعة السريرية لاسيما في اقسام الطوارئ والعناية المركزة كان ابرزها رفع الطاقة الاستيعابية في طوارئ مستشفى الاطفال من 25 سرير الى 50 سرير ورفع السعة السريرية في عناية المستشفى التخصصي من 18سرير الى 40 سرير وهو ماساهم في وقف الاحالات لمستشفيات القطاع الخاص بعد ان كانت تصل الى ما يقارب 200حالة في الشهر

وخلال فترة ادارته شهدت المرافق الصحية في الطائف جملة من المشاريع التطويرية والتحسينية ففي السنتين الاولى 2016 – 2017 دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مشروعات صحية متنوعة تجاوزت تكلفتها نصف مليار .

وفي نهاية 2018 كان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يقف مستعرضا حزمة جديدة من المشاريع التطويرية والتحسينية لصحة الطائف في مستشفى الاطفال ومستشفى الصحة النفسية ومجمع الملك فيصل الطبي كانت ترتكز على التحسين والتطوير لعدد من الاقسام الحيوية والخدمية للمرضى

وقبل مغادرة المونس لصحة الطائف وتحديدا في الشهر الاخير من 2019 كان قد انتهى من انجاز ثلاثة مشاريع حيوية جاهزة للتشغيل الكامل هي المستودعات المركزية الكبرى لصحة الطائف بعدد 9 مستودعات سعة الواحد منها 1000م2 وكذلك الشغيل الكامل لوحدة الاورام التخصصية بسعة 6 عيادات والجناح التنويمي المصاحب بسعة 10 أسرة وايضاً الانتهاء من الجناح النفسي بالمستشفى التخصصي بسعة 58 سرير لتقديم الرعاية الطبية الى جانب الرعاية النفسية في مسار مشترك

صاحب فترة ادارته تعديل العديد من الاجراءات والسياسات المتبعة وتطويرها وتحسينها لخدمة المريض وادخال العديد من البرامج للارتقاء بخدمة المريض .

كما شهدت كافة المستشفيات بما فيها مستشفيات الاطراف استبدال شامل للاجهزة الطبية بإخرى اكثر تطور وادخال اجهزة طبية جديدة للمرة الاولى وفق احدث التقنيات الطبية وكذلك ادراج عدد من التخصصات الطبية الدقيقة وزيادة العيادات الاستشارية والتخصصية في عدد من المستشفيات لتشمل كذلك مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الاولية والتي تنوعت في فترات عملها لتقديم الخدمة للمراجعين بين دوام 8 ساعات و 12 ساعة 24 ساعة

وهو ماساهم في حصد صحة الطائف على مدى الاربع سنوات للعديد من الاعترافات الطبية والجوائز التقديرية والاعتمادات التدريبية والتخصصية.

كما حاز 7 مستشفيات و12 مركز صحي على اعتماد المنشآت الصحية سباهي وتم الانتهاء الكامل من تركيب وتشغيل نظام الامن والسلامة لكافة مستشفيات ومرافق صحة الطائف.