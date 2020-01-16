الحكم النظامي في التوقيع على بياض وعقوبة اساءة استخدامه

فهد القزيز (صدى):

يعد التوقيع على بياض إجراء نظامي صحيح من قبل صاحب التوقيع إذ أن عدم توقيع القيمة المسحوبة أو تعبئة البيانات لا يخل بالتوقيع نفسه وإنما يعتبر تفويض للمستفيد في وضع هذه البيانات ، وفقاً للمادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية .

واستقر القضاء في المملكة على أن إساءة استخدام هذا التوقيع يعد تزوير وليس مجرد خيانة أمانة وتشمله عقوبات التزوير ، وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة التزوير .

ويعتبر إساءة استخدام الورقة التجارية الموقعة على بياض جريمة كتحريف التوقيع ، وذلك حفظاً للحقوق ودرءاً للمفاسد في المعاملات التجارية .