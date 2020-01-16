إحصائية الخدمات الإسعافية والطبية لهلال أحمر عسير في عام 2019

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلن فرع هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير احصائيه الخدمات الاسعافيه والطبيه وإحصائية إداره التدريب وأداره التطوع التطوع للعام المنصرم ٢٠١٩

وقال محمد الشهري متحدث الهلال الاحمر بمنطقه عسير ان عدد الحالات التي تعاملت معها الفرق الاسعافيه اكثر من ٤٩٢٧٢ تم نقل منها اكثر من ٢٨٢٤٧ حاله لمستشفيات المنطقه .

بينما انخفض عدد الوفيات مقارنه بعام ٢٠١٨ حيث بلغ عدد الوفيات٧١٥ وفاه بفارق ٨٠ وفاه بين العامين.

وشاركت الفرق الاسعافيه في ٥٧فرضيه بالمشاركة مع جهات حكوميه اخرى ، بينما بلغ عدد المشاركات الرياضيه وغير الرياضيه ما يقارب ١٦٤٤ مشاركه.

وقال الشهري : ان اداره التدريب بالفرع أقام ما يقارب ٧٩٩ دوره وبرنامج واستفاد منها ما يقارب

٩١٤٩٥ متدرب ومتدربه .

حيث توزعت الدورات بين دورات تخصصيه موجهه لموظفي الهلال الاحمر ودورات تثقيفه وتوعويه موجهه لكافه شرائح المجتمع .

وتضمنت دورات تطويريه للموظفين حيث بلغ عدد الدورات الاداريه ٣ دورات واستفاد منها اكثر من ١٩٠ متدرب ومتدربه

وأضاف الشهري : ان اداره التطوع بالفرع خلال هذا العام استقطب ما يقارب ١٣٠٥ متطوع ومتطوعه .، وتمت المشاركه في اكثر من ٢١١ فعاليه بعدد ساعات تطوعيه بلغت اكثر من ١٢٠٢٠ ساعه

وتعمل الهيئة خلال الأيام المقبلة تنفيذ خطتها المستقبليه ، للمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية والقيام بجميع الأدوار المطلوبة منها على أكمل لعام ٢٠٢٠م الذي سوف تشهد فيه المنطقة توافد أعداد كبيرة من الزوار لحضور الموسم عبر آلياتها المجهزة بجميع الوسائل والإمكانات الطبية الحديثة، وسيارات الدفع الرباعي التي تملك القدرة على مباشرة الحوادث في الطرق الوعره والمرتفعات ومن خلال أطباء وأخصائيين وفنيين في مجال الإسعاف وعلى مستوى عال من التدريب والتأهيل.