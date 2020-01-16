التوتر أثناء الحمل قد يسبب ولادة مبكرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كثير من النساء ما تصاب بحالة من التوتر أثناء الحمل، يؤثر ذلك سلباً على صحة الأم والجنين.

ويسبب التوتر صعوبات في النوم، وصداعاً، وفقداناً للشهية أو زيادتها أكثر مما هو مطلوب.

وعندما يستمر الإجهاد والتوتر لفترة طويلة يؤدي إلى مشاكل صحية قد تؤثر على نمو الجنين مثل الولادة المبكرة، وارتفاع ضغط الدم لدى الأم.

لخفض التوتر وقت الحمل:

* تناولي أطعمة صحية وخاصة الخضروات، وابتعدي عن المأكولات المقلية.

* اشربي المزيد من الماء إلى جانب السوائل الصحية كالحليب.

* احرصي على المشي في المتنزهات والحدائق وعلى الشاطئ.

* بداية من الأسبوع الـ 23 يمكنك التحدث مع الجنين ويمكنه سماع صوتك، ويساعد بناء الرابطة في هذا الوقت على تخفيف التوتر لدى الأم.

* تحدثي مع الصديقات لتخفيف الضغوط.