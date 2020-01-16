ناقد رياضي: فض المنازعات تدين النصر في قضية اللاعب عبد الله السالم

ماجد محمد(صدى):

كشف الناقد الرياضي محمد الشيخ، أن غرفة فض المنازعات ستصدر قرارها في قضية انتقال اللاعب عبد الله السالم من الفيحاء إلى النصر بنظام الإعارة، قبل انتهاء الفترة الشتوية ليتسنى له توقيع عقد جديد كلاعب حر.

وقال الشيخ إن المؤشرات تشير إلى أنه سيتم إلزام نادي النصر بتعويضه ماليًا عن الفترة التي خسر فيها ببقائه بلا نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما يؤكد قوة موقف نادي الفيحاء في القضية.

وأضاف أن نادي النصر سيدان من غرفة فض المنازعات من خلال خطابه لنادي الفيحاء بتفعيل بند شراء العقد في 1 مايو 2019، خصوصاً وأن نادي النصر أبقى اللاعب معه في التدريبات حتى 21 أغسطس 2019 ، إلى جانب قيامه بتصوير إعلان خاص بالنادي خلال هذه الفترة، ما يؤكد على تعامله مع كلاعب نصراوي.

وكان نادي النصر تعاقد مع المهاجم عبدالله السالم على سبيل الإعارة في شتاء 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء ومن ثم قام بشراء عقده هذا الصيف.