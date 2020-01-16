تجارة جديدة تحقق أرباح طائلة بتقديم «خدمات ما بعد الموت»

موسكو(صدى):

في أغرب نشاط تجاري على الإطلاق ، حققت شركة روسية أرباح طائلة من تجميد الأعضاء البشرية للموتى بعد إيهام ذويهم بإمكانية عودتهم للحياة مستقبلاً .

وبالفعل لجأ عشرات الأشخاص إلى تجميد “أدمغة ” موتاهم إذ تعتمد الشركة على تجميد الدماغ كعضو رئيسي لإعادة الجسم للحياة حسب زعمهم مقابل 15 ألف دولار ، بينما تبلغ تكلفة حفظ الجسم بالكامل 30 ألف دولار .

والمثير للدهشة أن العلماء الروس أنفسهم استنكروا هذا النشاط التجاري ، وقال رئيس لجنة العلوم بالأكاديمية الروسية ، أنه ” نشاط تجاري بحت ليس له أي أساس علمي ” .

وأضاف أنه وهم يضارب بآمال الناس في إحياء موتاهم ، إلا أن الشركة لا زالت تلقى إقبال من عملاء ي أكثر من 20 دولة حول العالم .