محطات وقود متنقلة لتوفير الخدمة في أي مكان

عادل الحربي(صدى):

وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على مطالب المستثمرين بتشغيل محطات وقود متحركة لطلب تعبئة الوقود في أي مكان .

وتتكون تلك المحطات من خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة ، مع توفير وسائل الأمان والإلتزام بالإشتراطات التي حددتها لائحة محطات الوقود الثابتة والمتحركة .

ولن يُسمح بوقوف المحطات المتحركة أسفل المباني أو بمواقف السيارات المغطاه لرفع مستوى الأمان ، مع تحديث الإشتراطات لتتواكب مع كل ما هو جديد .

وتهدف تلك الخطوة لتسهيل الحركة والحد من الحوادث المرورية وفتح مشروعات جديدة أمام المستثمرين بما يرفع مستوى الخدمة .