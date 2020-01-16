«أبل» تستعد لتغيير شاحن آيفون مرة أخرى

وكالات(صدى):

قد تضطر شركة أبل إلى تغيير كابل هواتف أيفون مرة أخرى بموجب قواعد جديدة، فمن المحتمل أن يجبر العملاق التكنولوجى التبديل إلى كابلات USB-C – والتخلى عن موصل Lightning ذى الشعبية الكبيرة، إذ يناقش البرلمان الأوروبى حاليًا ما إذا كان يجب فرض “شاحن موحد” لجميع الهواتف الذكية الجديدة أم لا.

ووفقا لموقع صحيفة “ذا صن” البريطانى، ستضطر شركة أبل فقط لاستخدام هذا الشاحن المشترك فى دول الاتحاد الأوروبى – ولكن من المرجح أن تفعل الشيء نفسه فى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الصعيد العالمى على أى حال، ومن المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبى بشأن المسألة “فى جلسة مقبلة”، لكنه لم يؤكد موعدًا

وسوف يجعل المحول كبلات هواتف أيفون الحالية عديمة الفائدة، ويجبر المستخدمين على شراء شاحن جديد إذا قاموا بترقية أجهزتهم، كما سيكون هذا هذا الكابل الجديد لهواتف أيفون هو الثالث لشركة أبل خلال 13 عامًا

وكانت استخدمت أجهزة أيفون الأولى من أبل كابل مدعوم بنحو 30 سنًا، قبل أن تتحول الشركة فجأة إلى موصلات Lightning فى عام 2012، وهذه الخطوة جعلت الكابلات القديمة غير مجدية، ويمكن أن يحدث نفس الشيء مرة أخرى

المرشح الأرجح للشاحن الجديد هو USB-C، فهو نوع شائع بشكل متزايد من منفذ الشحن ونقل البيانات الذى تم إطلاقه فى منتصف عام 2014، والطرف الأخير من الكابل هو أكثر سمكا وأوسع بكثير من الكابلات أبل، لكنه يؤدى إلى حد كبير نفس الوظيفة.