كل ما يهمك معرفته للاعتناء بنظافة رضيعك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

المحافظة على نظافة الرضيع تبدأ مع أيامه الأولى، وحتى يشب على رجليه ويصبح مسئولاً عن نظافته وهندامه، وهي مهمة الأم الأولى التي تضمن بها دوام صحة ونمو طفلها، والطفل إن تربى على النظافة أصبحت عادة تكبر معه وتلازمه، وما أشد حاجة الرضيع للنظافة ولعناية أمه لتبعد عنه الأمراض وينمو في سلام.

بعض الخطوات لنظافة رضيعك:

تبدأ بحمام آمن للرضيع؛ إحضار الأم لجميع مستلزماته الخاصة من صابون، منشفة، كوب بلاستيك، حفاضات نظيفة مع التأكد من درجة حرارة الغرفة التي يستحم بداخلها، وأن تكون دافئة.

الاهتمام بقشرة الرأس، وتظهر على شكل طبقة سميكة فوق جلد فروة الرأس، وتتم إزالته بدهان فروة الرأس بمادة الفازلين أو زيت نباتي مثل زيت الزيتون أو اللوز، ويترك لمدة ساعة ثم يغسل الشعر والرأس بشامبو الأطفال.

يمكنك قص أظافر الرضيع بعد الأسبوع الأول من الولادة، أو قبل ذلك إذا كان الرضيع يخدش بها وجهه؛ حيث يولد بعض الأطفال مع أظافر طويلة، ويتم ذلك باستعمال مقص آمن خاص بالطفل بنهايات دائرية.

لابد من الانتباه لبشرة رضيعك ونظافتها، فهو يحتاج لنوعية خاصة من غسول الجسم والشعر والمناديل المبللة؛ حرصاً على بشرته ونظافتها، ولا تنسي تنظيف حول الرقبة وثنياتها المنكمشة من الأمام والخلف.

وراء منطقة ما خلف الأذنين الكثير من العرق وتراكم الأوساخ وبالطبع الجراثيم، فلا تنسي تنظيفهما مع إبعاد الماء عن الأذن، أومسحها بفوطة مبللة بالماء أو بالمناديل المبللة الآمنة على بشرة رضيعك.

المنطقة التناسلية التي تغيرين فيها الحفاض من أكبر الأماكن التي يجب تنظيفها في كل مرة، بين الثنيات وبين الفخذين؛ خوفاً من المشكلات الجلدية والتهاب الحفاضة، ويتم ذلك بتجفيف المنطقة بعد تنظيفها ثم دهانها بالكريم الخاص للوقاية من الالتهابات.

بعد ستة أشهر لا تنسي تنظيف منطقة الأعضاء التناسلية، ويكون الرضيع قد اكتسب وزناً زائداً وتقسمت الدهون في جسمه ما بين بطن بارز أو ثنيات في فخذيه أو الركبة من الخلف، منعاً من ظهور الرائحة الكريهة.

انتبهي كذلك للصرة، جففيها جيداً بعد الحمام ونزول الماء عليها؛ حتى لا تظل رطبة؛ والرطوبة بيئة مناسبة لنمو البكتريا مرة أخرى.