قرقاش: حقبة «البشير» تركت وراءها فشلا ذريعا

أبو ظبي(صدى):

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن السودان يواجه تراكمات فشل الرئيس السابق عمر البشير، وجماعة الإخوان الإرهابيين، في إدارة البلاد خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع التدوين الصغير تويتر قال فيها : ”من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلا ذريعا في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار“.

وأكد أن ”السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الآيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف“.

واستطرد : ”ويبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغول القوى الإقليمية على النظام العربي. فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ماهو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي“؟