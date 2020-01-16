بالفيديو..مرشدة تبهر السائحين بتمسكها بعادات وتقاليد المملكة
أكدت المرشدة السياحية ليان القاضي، أن السياح عندما يشاهدونها بالنقاب والعباءة، ينبهرون بها.
وقالت القاضي وهي مرشدة سياحية بمحافظة العلا، إن السياح يسعدون بتمسكها بعادات وتقاليد وثقافة المملكة.
جاء ذلك خلال حديثها لبرنامج تم، وسؤالها حول ردة فعل الزوار عندما يرونها بالعباءة.
#تم | ليان القاضي: ما هي ردة فعل الزوار للعبايات؟#تم_في_شتاء_طنطورة pic.twitter.com/gVktCaRJg0
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 15, 2020
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 37 دقيقة
فعلا السائح يريد أن يشاهد الحاصل في البلد والذي يحمل تراثه من أثار وازياء وطعام صنعها الإنسان السعودي في الماضي.