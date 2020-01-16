بالفيديو..مرشدة تبهر السائحين بتمسكها بعادات وتقاليد المملكة

علي القحطاني(صدى):

أكدت المرشدة السياحية ليان القاضي، أن السياح عندما يشاهدونها بالنقاب والعباءة، ينبهرون بها.

وقالت القاضي وهي مرشدة سياحية بمحافظة العلا، إن السياح يسعدون بتمسكها بعادات وتقاليد وثقافة المملكة.

جاء ذلك خلال حديثها لبرنامج تم، وسؤالها حول ردة فعل الزوار عندما يرونها بالعباءة.