تفاصيل اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

لندن(صدى):

كشفت تقارير عن تعرض الناشط المجتمعي يوسف أحمد ديدات ، نجل الداعية الراحل أحمد ديدات، لمحاولة اغتيال.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن السلطات في جنوب إفريقيا نقلت يوسف ديدات جواً إلى المستشفى، بعد إصابته برصاصة في رأسه.

وأكد مسؤول أمني أن يوسف ديدات لا زال يتلقى العلاج في المستشفى، مؤكدا أن الأحاديث عن وفاته ليست صحيحة.

يذكر أن احمد ديدات داعية وواعظ ومحاضر ومناظر إسلامي، ترأس المركز الدولي للدعوة الإسلامية في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وحاز على جائزة الملك فيصل لجهوده في خدمة الإسلام عام 1986م.