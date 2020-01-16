ضبط شاب متهم بقتل وتقطيع فتاتين مارس معهما الرذيلة

الخرطوم(صدى):

نجحت الشرطة السودانية، في ضبط شاب، متهما بقتل وتقطيع فتاتين بعد ممارسة الرذيلة معهما، في العاصمة الخرطوم.

وتتبعت الشرطة خيوط جريمة القتل الأولى لفتاة تبلغ من العمر 31 عامًا وجدت جثتها مقطعة الأشلاء، وتم التوصل للجناة وهما شخصان، أحدهما طالب جامعي يدرس الطب، وآخر أصوله من دولتين أجنبيتين.

وتبين أن دوافع الجريمة سببها ارتكاب الأفعال الفاضحة تحت تأثير المخدرات، وقاد كشف الجريمة إلى كشف جريمة أخرى، حيث تم العثور على جثة امرأة قتلها المتهمان بنفس الكيفية ودوافع الجريمة.