بالفيديو.. وزير التجارة: أبارك للوطن الغالي على تصنيف المملكة الأكثر تقدمًا في أنظمة المرأة

عادل الحربي(صدى):

هنأ الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، الوطن الغالي بالقفزة التي حققتها المملكة، في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مسجلة 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، وصُنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم.

وقال وزير التجارة: «أبارك للوطن الغالي الإنجاز بتصنيف المملكة الأكثر تقدمًا بين 190 دولة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وذلك في تقرير »المرأة، الخاص بأنشطة الأعمال والقانون 2020 «الصادر عن مجموعة البنك الدولي».

وجاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً، حيث تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: «التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد» ، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.