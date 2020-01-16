«أندرياس شوير» يؤكد التطور المستمر للصناعات العسكرية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، أندرياس شوير، أمس الأربعاء، إن الصناعات العسكرية السعودية تستعد للمضي قدمًا في تطوير منتجات ومشاريع أنظمة الأسلحة.

وأوضح أندرياس شوير: ” لقد وقعنا أكثر من 25 اتفاقية مع شركاء أجانب، وبجانب ذلك تعمل المملكة على تطوير صناعتها العسكرية المحلية”، وذلك في حوار مع مجلة ديفينس نيوز، التي تستهدف كبار صناع القرار في المجالات العسكرية والحكومية والصناعية، بعد إجراء أول رحلة لطائرة F-15 S بعد تحويلها إلى الطراز السعودي.

وتسعى المملكة تحت إطار رؤية 2030 إلى زيادة التصنيع المحلي؛ حيث يستحوذ مجال تطوير صناعات الدفاع العسكري المحلي على جزء كبير من الاهتمام، وأُجريت أول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S تم تحويلها إلى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليًا.