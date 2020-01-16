هوشة عبدالعزيز المريسل والرزيحان

الأربعاء 15
يناير
المريسيل أحد أحفاد مسيلمة الكذب . ومحترف كذب واختراع قصص وتطبيل وتزمير وتزوير للتاريخ الرياضي وخاصة ناديه النصر .. أضحوكة القرن !!
اتمنى استنساخ مريسيل كل 60 سنة حتى نحافظ على هذا الإرث الكذاب .. لأن السنوات القادمة سوف ينقطع الكذب ويستمر حفيد مسيلمة بالكذب …
قسم بالله مافي اعلامي يجلد المريسل غير فهد الروقي وبندر الرزيحان
هههههههههههههههههه
كفوا والله ضحك عليه المجلس واللي بالشاشة
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زائر[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 1 ساعة
المريسيل أحد أحفاد مسيلمة الكذب . ومحترف كذب واختراع قصص وتطبيل وتزمير وتزوير للتاريخ الرياضي وخاصة ناديه النصر .. أضحوكة القرن !!
اتمنى استنساخ مريسيل كل 60 سنة حتى نحافظ على هذا الإرث الكذاب .. لأن السنوات القادمة سوف ينقطع الكذب ويستمر حفيد مسيلمة بالكذب …
زائر[ عدد التعليقات: 3788 ] نشر منذ 48 دقيقة
قسم بالله مافي اعلامي يجلد المريسل غير فهد الروقي وبندر الرزيحان
هههههههههههههههههه
كفوا والله ضحك عليه المجلس واللي بالشاشة