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شركة اتحاد الخليج تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

شركة اتحاد الخليج تعلن عن وظائف شاغرة للنساء
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة اتحاد الخليج للتامين التعاوني، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 6 وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل في المنطقة الشرقية، بمسمى (مسؤول شكاوى)، من خلال برنامج (تمھير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلھا / إدارة أعمال، ولا يتطلب توفر الخبرة، اللغات: الإنجليزية متقدم.

وأوضحت أن وصف التدريب: التحقيق في الشكاوى المتصلة بالعملاء، وحلها ورفع التقارير بشأنها، ووضع التدابير اللازمة لتصحيح الشكاوى ومنع حدوثها؛ بينما التقديم من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط:هنـــا.


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