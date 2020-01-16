شركة اتحاد الخليج تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة اتحاد الخليج للتامين التعاوني، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 6 وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل في المنطقة الشرقية، بمسمى (مسؤول شكاوى)، من خلال برنامج (تمھير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلھا / إدارة أعمال، ولا يتطلب توفر الخبرة، اللغات: الإنجليزية متقدم.

وأوضحت أن وصف التدريب: التحقيق في الشكاوى المتصلة بالعملاء، وحلها ورفع التقارير بشأنها، ووضع التدابير اللازمة لتصحيح الشكاوى ومنع حدوثها؛ بينما التقديم من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط:هنـــا.