رئيس اتحاد الطائرة الكويتي يعتدي بالضرب على مسؤول رياضي

طلال الغامدي(صدى):

شهدت دولة الكويت، واقعة مؤسفة حيث اعتدى رئيس اتحاد كرة الطائرة الكويتي شقيق النائب صالح عاشور، حسين عاشور، بالضرب على مدير مكتب نائب المدير العام هيئة الرياضة الدكتور صقر الملا.

وتقدم نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة الكويتي، الدكتور عبدالهادي ببلاغ إلى شرطة النقرة؛ مستشهدًا بعضوين من مجلس إدارة الاتحاد كانا شاهدَي عيان على الواقعة في الاتحاد، وأدليا بأقوالهما في محضر القضية؛ فيما حاول النائب صالح عاشور التوسط لأخيه حاليا ويطالب المجني عليه بالتنازل.