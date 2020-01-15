الاتحاد يعلن تعاقده مع أنيس البدري رسميًا

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب التونسي أنيس البدري لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر العميد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو، يبرز تعاقده مع المهاجم التونسي، مستعرضًا مسيرته الاحترافية التي بدأت في أولمبيك اليوناني ثم إيلي الفرنسي ومنه إلى موكرون البلجيكي، قبل الانتقال إلى الترجي.

ومن جانبه، بعث اللاعب التونسي رسالة للجماهير عبر فيها عن سعادته بالانضمام إلى الاتحاد، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إسعادهم.