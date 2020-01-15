قاضي يرفض دعوى شاب ضد أمه
ترفض المحاكم في الكثير من الأحيان، رفع الأبناء دعوى قضائية ضد الأم أو الأب لأي سبب دنيوي؛ لتحافظ على الرحمة والبر بالوالدين بعيدًا عن أن تكون العلاقة بين الابن ووالديه محل صراع.
وفي السياق نفسه، رفض قاضي سماع دعوى شاب ضد أمه، ودفع المدعي للتفاهم مع والدته حيال ما يدعي به؛ خافضًا لها جناح الذل من الرحمة لقول أبي حاتم المذكور.
وأكد القاضي، في منطوق الحكم المذكور، أنه إن وافقت الأم على ما يدعى به الابن فيراجع كتابة العدل للإفراغ؛ وإلا فدعواه غير مسموعة في حال حيائها.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 7 ساعات
لعنه الله من ولاد عاصي
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رااايق[ عدد التعليقات: 7834 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله ***
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قال سبحانه وتعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صَغِيرًا ) **
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وقال سبحانه تعالى *(وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) ***