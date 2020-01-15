قاضي يرفض دعوى شاب ضد أمه

فهد القزيز(صدى):

ترفض المحاكم في الكثير من الأحيان، رفع الأبناء دعوى قضائية ضد الأم أو الأب لأي سبب دنيوي؛ لتحافظ على الرحمة والبر بالوالدين بعيدًا عن أن تكون العلاقة بين الابن ووالديه محل صراع.

وفي السياق نفسه، رفض قاضي سماع دعوى شاب ضد أمه، ودفع المدعي للتفاهم مع والدته حيال ما يدعي به؛ خافضًا لها جناح الذل من الرحمة لقول أبي حاتم المذكور.

وأكد القاضي، في منطوق الحكم المذكور، أنه إن وافقت الأم على ما يدعى به الابن فيراجع كتابة العدل للإفراغ؛ وإلا فدعواه غير مسموعة في حال حيائها.