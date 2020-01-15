برنامج نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف يشهد إقبالا كبيرا قبل انتهاء فترة التسجيل

محمود البلوي(صدى):

أعلنت شركة نيوم اليوم أن برنامج ” نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف ” لمرحلة البكالريوس بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة ” ايكول اوتيليري دو لوزان ” (EHL) في سويسرا، والتي تعتبر أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية، لاقى إقبالا كبيراً منذ انطلاقه يوم الأربعاء 8 يناير وحتى قبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة التسجيل والتي ستنتهي يوم السبت الموافق 18 يناير، 2020.

وصرح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم المهندس محمد بن عطالله التويجري أن عدد المتقدمين للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 8144 متقدماً بحلول ظهر اليوم. ودعا التويجري أبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم إلى المسارعة بالتسجيل نظراً لاقتراب انتهاء المدة المحددة.

وأوضح التويجري أن الأولوية لأبناء منطقة نيوم بكافة محافظاتها ومدنها وقراها خصوصاً شرما وقيال والخريبة والعصيلة. وقال التويجري أن هذا البرنامج يشكل فرصة كبيرة لأبناء منطقتي تبوك ونيوم للحصول على أفضل تعليم في مجال الضيافة إلى جانب فرص عمل في مشروع نيوم.

ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها. وسيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة. وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني أدناه، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج هنــــــا.